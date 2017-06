FC Groningen neemt afscheid van Alexander Sørloth; de Noor gaat naar Deense FC Midtjylland

In de winterstop van 2015 kwam de Noorse spits Alexander Sørloth van Rosenborg BK naar FC Groningen. In de eerste oefenwedstrijd tijdens een trainingskamp in Spanje maakte het talent de nodige indruk, maar veel verder kwam het niet. Het is geen gelukkig huwelijk geworden tussen de nu 21-jarige speler en de FC. Na anderhalve seizoen scheiden elkaars wegen. Sørloth vertrekt naar Denemarken. Hij tekende een contract voor vier en een half jaar bij FC Midtjylland uit Herning.

Beide partijen gaan zoals het dan altijd heet in goed overleg uit elkaar. In anderhalf jaar speelde Sørloth 42 officiële wedstrijden voor FC Groningen waarin hij zes keer scoorde. Het probleem is dat Sørloth er niet in slaagde om een basisplaats te veroveren. Trainer Ernest Faber koos voor de spitsen Mimoun Mahi, Bryan Linssen en Oussama Idrissi. Gesprekken met de zaakwaarnemer en de leiding van FC Groningen hebben de transfer in werking gezet. Sørloth treft in Denemarken Rafael van der Vaart als één van zijn ploeggenoten. FC Midtjylland staat vijfde in de competitie en won donderdagavond met 3-0 in eigen huis van Randers FC.