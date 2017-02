FC Groningen in mineur na 1-1 tegen Excelsior; Donar en Lycurgus blijven winnen

Zoals dit seizoen al vaker liet zien Groningen is tegen de 'kleinere' ploegen niet in staat om het spel te maken en krijgt het dan heel lastig. Er was dan ook een strafschop voor nodig om te scoren. Mimoun Mahi was de maker. De gelijkmaker in de slotfase was niet meer dan verdiend, omdat Excelsior in het tweede bedrijf de betere ploeg was. De ploeg van trainer Ernest Faber staat nog negende in de Eredivisie 26 punten uit 21 duels. Het verschil naar boven is al meer dan vijf punten, waardoor met nog dertien wedstrijden te gaan de grijze middenmoot dreigt.



Dat geldt niet voor Donar en Lycurgus. Donar kreeg nummer drie Den Bosch op bezoek en sloeg voor ruim 3.600 toeschouwers in het vierde kwart toe. Na drie kwarten stond het 52-53. Een reeks van elf punten op rij in de laatste tien minuten maakte het verschil. Het werd een 77-69 overwinning. Jason Dourisseau was topscorer met 18 punten. Donar blijft koploper in de Eredivisie met een voorsprong van acht punten op Leiden. Lycurgus blijft ook koploper. Binnen vijftig minuten was het zondag aan het eind van de middag al gedaan. Lycurgus had toen hekkensluiter ARBO Rotterdam Volleybal via 25-9, 25-14 en 25-10 al op de knieën. Het niveauverschil tussen beide ploegen was schrijnend groot. Lycurgus blijft koploper in de Eredivisie met 44 punten uit 15 wedstrijden.



De ijshockeyers van GIJS delfden tweemaal het onderspit in de BeNe League. Zaterdagavond noteerde het team van coach Arjan Peters een 11-4 nederlaag in Luik tegen de Bulldogs. Amper 24 uur later waren de beloften van Tilburg Trappers met 6-3 te sterk op het ijs van Kardinge. GIJS staat voorlaatste in Poule B. De korfballers van Nic. krijgen de play-offs met als inzet een plek in de Korfballeague in het vizier. In de Hoofdklasse A wonnen de Groningers zaterdagavond overtuigend van Unitas uit Harderwijk met 27-22. Met nog drie reguliere wedstrijden te gaan kan de koppositie de ploeg van coach Henk Jan Mulder bijna niet meer ontgaan.