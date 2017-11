FC Groningen gaat op voor duel van de waarheid; zaterdag in Almelo tegen Heracles

De club houdt de gelederen gesloten, maar het lijkt toch onmogelijk dat trainer Ernest Faber zich een nieuwe nederlaag kan permitteren. Week op week lukt het al niet. In de tien tot nu toe gespeelde competitieduels is menig opstellingsvariant al voorbij gekomen, zonder dat het tot resultaten leidt. De laatste overwinning dateert van zondag 24 september. Toen werd FC Twente met 1-0 verslagen. Daarna werd in vijf wedstrijden één punt verovert, thuis tegen AZ op 15 oktober. De wedstrijd zaterdag bij Heracles is extra belangrijk, omdat het verschil op de ranglijst tussen beide ploegen drie punten is. Heracles staat elfde en de FC veertiende. Bij een nederlaag duikelt Groningen nog verder naar beneden. Een overwinning geeft lucht naar boven.



Daarom zal de druk zaterdag groot zijn, waarbij de vraag is hoe een mentaal labiele ploeg daarmee om gaat. Financieel zit er ook veel druk op dit seizoen. De club is begonnen met een begrotingstekort van tweeënhalf miljoen euro. Interen op het eigen vermogen is dit seizoen sowieso aan de orde, maar volle stadions helpen mee om de hoogte van het bedrag te verlagen. Het stadion wordt alleen maar leger en die neerwaartse tendens zal men toch snel een halt toe willen roepen. Technisch manager Ron Jans liet begin deze week nog weten dat er in zijn ogen veel meer uit het team te halen is dan tot nu toe gebeurt. Na zaterdagavond is duidelijk welke kant het op zal gaan.