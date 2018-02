FC Groningen faalt opnieuw, maar Faber zag 'teveel positieve dingen om ontevreden te zijn'

Waar duizenden supporters teleurgesteld en ontevreden afdropen na weer een zwakke wedstrijd van hun club, had FC Groningen-coach Ernest Faber vrijdagavond een heel ander beeld van wat zich op het veld had afgespeeld. De trainer had vrijdagavond ‘teveel positieve dingen gezien om ontevreden te zijn’, zo zei hij in de persconferentie na afloop van de in 1-1 geëindigde thuiswedstrijd tegen NAC Breda.

'Nadat wij de 1-0 hadden gemaakt hadden we onze kansen op 2-0 moeten afmaken. We hebben nu wel het record meeste keren op paal en lat te pakken. In de eerste helft hadden we moeite om zuiver aan de bal te zijn. We vochten vooral tegen onszelf door veel slordigheden', aldus Faber, die zijn matig voetballende ploeg vlak voor tijd een gelijkmaker zag incasseren.



'In de tweede helft zijn we hoger druk gaan zetten en kregen we daardoor ook meer grip. Na de voorsprong gingen we beter over de flanken spelen door het spel meer te verplaatsen. We konden het vandaag niet afmaken', analyseerde de trainer.



Anders dan veel van de supporters, die de ploeg na afloop van de zwakke pot voetbal in een ijskoude Euroborg op een striemend fluitconcert trakteerden, zag Faber wel volop aanknopingspunten voor toekomstig succes: 'Als we op deze manier als team blijven spelen en met deze spirit dan gaat die overwinning er zeker binnenkort komen.'