FC Groningen blijft opnieuw zonder zege; 1-1 bij FC Twente

De 1-1 betekende alweer de elfde remise van dit seizoen. Het belang voor FC Twente vooraf was duidelijk. Sowieso winnen om weg te komen van de onderste plaatsen en drie punten dichterbij de Groningers komen. Dat dit niet lukte betekende vooral dat trainer Ernest Faber is geruster kan zijn op de goede afloop van het seizoen. Hetgeen wil zeggen zonder kleerscheuren het seizoen afmaken en op eigen kracht in de Eredivisie blijven. De marge naar een fatale plaats blijft met nog acht wedstrijden te gaan acht punten. Dat moet voldoende zijn om niet meer in de problemen te komen.



Tegen de Tukkers had het ook anders af kunnen lopen. Met name na de gelijkmaker zette Twente serieus aan en kreeg kansen op een voorsprong, waarbij Boere vaak weer betrokken was. Het kon zo gebeuren, omdat Groningen na de openingstreffer verzuimde de tweede treffer achter doelman Drommel te schieten. Mimoun Mahi en Juninho Bacuna kregen de mogelijkheden op meer. Dit in tegenstelling tot het eerste bedrijf toen FC Groningen amper kansen af wist te dwingen. De voorsprong van de gasten kwam niet onverwacht. Groningen kende de beste fase direct na rust.



Het doelpunt van Doan was meer dan mooi. In het strafschopgebied bleef de Japanner baas over de bal en frommelde zich langs drie man om de bal vervolgens in de verre hoe te poneren. Bij de gelijkmaker ging Mike te Wierik niet helemaal vrijuit. De verdediger liet Boere te nadrukkelijk uit zijn rug komen, waarna de spits van een meter of twaalf in de linkerhoek kon koppen. Dat was een domper, maar gelukkig bleef Groningen mede dankzij doelman Sergio Padt erger bespaard. Komende zondag is PEC Zwolle te gast in het NoordLease Stadion. De nummer zeven is ook al vijf wedstrijden zonder zege.