FC Groningen begonnen aan nieuw seizoen; samenstelling definitieve selectie nog onduidelijk

FC Groningen is zaterdag gestart met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Op het hoofdveld van Sportpark de Koepel in Haren werd traditioneel de eerste training afgewerkt. De duizend supporters waren vooral nieuwsgierig naar de Japanse nieuweling Ritsu Doan. Het 19-jarige talent was in ieder geval populair bij de handtekeningjagers. Hoe de selectie er uiteindelijk uitgaat zien is nog onduidelijk. Het lijkt er in ieder geval op dat Bryan Linssen verkast naar Vitesse in Arnhem.

Het contract van Linssen loopt aan het einde van het komende seizoen af en de Limburger wenste niet in te gaan op een nieuwe aanbieding. Nu kan FC Groningen nog een transfervergoeding ontvangen. Naast Doan waren de andere nieuwelingen wel aanwezig. Reservedoelman Kevin Begois plus de verdedigers Mike te Wierik en Django Warmerdam waren vijf kwartier te bewonderen. Er werd met een kleine selectie begonnen, omdat diverse spelers wegens interlandverplichtingen aan het einde van het afgelopen seizoen nog vakantie hebben. Onder andere Minoun Mahi, Sergio Padt, Simon Tibbling en Samir Memisevic sluiten later aan.



Voor Tibbling is serieuze belangstelling van het Deense Bronby IF, maar FC Groningen heeft een aanbieding naast zich neergelegd. De eerste oefenwedstrijd is komende woensdag in Warffum tegen het RWE Regioteam Eemsmond. Zaterdagmiddag werd ook bekend dat FC Groningen de voorbereiding op woensdag 2 augustus in Haren afsluit tegen Real Sociedad. Op zondag 6 augustus is dan de Open Dag, waarna een week later de competitie begint met de Derby van het Noorden tegen sc Heerenveen in het Noordlease Stadion.