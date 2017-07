FC Groningen begint met dubbele cijfers; 16-0 zege in Warffum op RWE Eemsmond

Het is inmiddels een traditie. Voor de negende keer in successie begon FC Groningen de oefencampagne op het nieuwe seizoen tegen de regioselectie RWE Eemsmond. Het werd 16-0 voor de FC tegen de amateurs geselecteerd uit de zeven verenigingen die de gemeente Eemsmond rijk is. De doelpunten werden keurig over beide helften verdeeld. Komende vrijdagavond is zaterdageersteklasser VV Winsum de tegenstander.

Oussama Idrissi was topscorer met drie treffers. Joël Donald, Django Warmerdam, Tom van Weert, Juninho Bacuna en Jesper Drost maakten twee treffers. De andere treffers kwamen op naam van Amir Absalem en Robbert de Vos. De ruim duizend toeschouwers zagen vele nieuwe namen op het veld. Zo zullen weinigen Joël Donald kennen. De spits doorliep de jeugdopleiding bij AZ in Alkmaar, speelde een half jaar bij Telstar in Velsen-Zuid en krijgt nu de kans bij de Beloften van FC Groningen. Van de nieuwelingen ontbraken Ritsu Doan en Mike te Wierik wegens lichte blessures. De van Chelsea gehuurde rechtsback Todd Kane was wel in Warffum aanwezig, maar speelde nog niet.



Overigens was trainer Ernest Faber ook afwezig. Hij was samen met de nieuwe technisch manager Ron Jans op pad om een spits te bekijken. Waar en wie is onduidelijk. Assistent-trainer Marcel Groninger nam de honneurs waar en verzorgde de coaching. Ook ontbraken doelman Sergio Padt, Samir Memisevic, Simon Tibbling en Mimoun Mahi nog wegens vakantie. Zij sluiten volgende week aan bij de start van het trainingskamp naar Duitsland. Het was de RWE selectie, met een prima keepende Jacco Knol, niet gegeven een eretreffer te maken. Daarin slaagde men in negen ontmoetingen slechts één keer. Volgend jaar een nieuwe kans.