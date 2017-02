Faber ziet mooie uitdaging in wedstrijd tegen Feyenoord

Spits Tom van Weert is de enige speler in de selectie van de FC die niet inzetbaar is. Hij is nog herstellende van een blessure.



Faber zegt uit te kijken naar de wedstrijd in een uitverkochte Kuip. “We spelen tegen een kampioenskandidaat en kunnen onze borst natmaken. Het is een mooie uitdaging. Het is machtig mooi om in zo’n vol stadion te staan en voor onszelf is er eigenlijk alleen maar alles te winnen.”



Faber is erg te spreken over tegenstander en kampioenskandidaat Feyenoord: “Ze hebben een bepaalde rust over zich en spelen als een kampioensploeg. De selectie is een mooie mix van ervaren en minder ervaren spelen”, aldus de FC Groningen-trainer.



Om met een goed resultaat terug te keren uit Rotterdam moet zijn ploeg ambitie tonen, aldus Faber. “Als we een resultaat willen halen, zullen we dat vooral moeten doen door te voetballen. Aan de bal moeten we het laten zien, want verdedigend geven we meestal al weinig weg.”



“Wij zullen vanaf de eerste minuut scherp moeten zijn en zo zijn er nog een aantal ijkpunten in de wedstrijd, zoals voor de pauze en na ongeveer een uur spelen”, analyseert de FC Groningen-trainer. “We zullen minder balverlies moeten lijden dan afgelopen week tegen Excelsior. Want hoe slordiger we zijn, hoe kwetsbaarder. De sleutel ligt in balbezit, voorin de bal vasthouden, durven opbouwen en vooruit te spelen. Daar ligt onze kracht!”