Eerste zege Lycurgus in kampioenspoule; 3-0 winst in Zwolle

De ouverture in de kampioenspoule heeft Abiant Lycurgus donderdagavond met 3-0 gewonnen. Via 25-20, 25-22 en 25-21 werd Coniche Topvolleybal in Zwolle aan de kant gezet. Daarmee was ook alles gezegd, want de landskampioen speelde een matige wedstrijd.

'Het was niet echt best vandaag,' concludeerde coach Arjan Taaij direct na afloop. Mogelijk was het deels nog de erfenis van de onverwachte 3-2 nederlaag tegen SV Land Taurus afgelopen zondag. 'Het kan gewoon een stuk agressiever met veel meer beleving en vechtlust,' was de conclusie van Frits van Gestel na afloop. Duidelijke woorden van beide heren, die daarmee het duel tegen de nummer zeven van de reguliere competitie krachtig samenvatten.

Naast Van Gestel, die de hele wedstrijd speelde, stonden Wytze Kooistra, Trifon Lapkov, Sander Scheper, Niels de Vries, Erik Mattson en Carlos Mora Sabaté ook in de basis. De eerste set verliep nog het meest soepel. Toen Lapkov 19-14 noteerde was de marge groot genoeg om de eerste set binnen te slepen. Het was Kooistra die het tweede setpoint verzilverde. Daarna lukte het niet om de overdrive te vinden. Sterker nog de thuisploeg nam brutaal weg de leiding. Het stond op een gegeven moment 12-7, maar even later stond het ook zomaar weer 13-13. Een blok van De Vries zette 23-19 op het scorebord. Het was wederom Kooistra die net als in de eerste set op het tweede setpoint het tweede bedrijf naar een verleden sloeg.

Het verloop van de laatste set was min of meer gelijk aan de voorgaande set. Nu moest een 13-9 achterstand weggewerkt worden. Een score van Lapkov betekende bij 15-14 de eerste voorsprong in set drie. Daarmee was het niet gedaan. Een ace van Hugo Noomen (20-19 achter) en een punt van Jan Willem het Lam (21-21) hielden de kans op een extra vierde set levend. Invaller Stijn van Schie dacht daar anders over. Vier punten van de passer-loper op rij brachten de eerste winst in de kampioenspoule naar Groningen.