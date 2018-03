Dubbel gouden Nuis komt in juni naar Bedum; in jubileumeditie wielercriterium

De organisatie van de Omloop van Bedum wil het feit dat ze in op 19 juni voor de 35e keer de Omloop van Bedum organiseren niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Voor de wielerkoers heeft niemand minder dan Kjeld Nuis zijn komst al toegezegd. De schaatser die in Pyeongchang goud won op zowel de 1.000 als 1.500 meter rijdt wielerkoersen voor de Noordelijke Wielervereniging Groningen. Nuis is de grote blikvanger in zowel het criterium als een dernykoers.

Er wordt begonnen met een dernykoppelkoers. De vrouwen openen met een wedstrijd over twintig minuten. Daarna nemen de mannen het over voor een koers over 25 minuten. Voor deze wedstrijd wil de organisatie nog meer prominenten uitnodigen. Wie dat zijn wordt in een later stadium bekend. Wel is het zo dat Irene Schouten, die op de Spelen brons won op de massstart, hoog op het verlanglijstje staat. Na het spektakel achter de derny's wordt het criterium verreden. Normaal gesproken honderd kilometer, maar deze keer ingekort naar tachtig kilometer. Dit om de mogelijkheid te hebben om na deze koers de beste tien nog in een dernykoers in aktie te zien. Zo komt de wielerliefhebber op 19 juni royaal zijn trekken.