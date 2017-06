Drie meidenteams VV Gorecht in bekerfinale; komende zaterdag in Emmen

Het gaat om de leeftijdscategorieën onder negentien, zeventien en onder dertien. Overigens was Gorecht vorig jaar ook al succesvol in de beker, dus echt als een verrassing komt het niet. De jongste ploeg begint om 10.00 uur tegen de leeftijdsgenoten van Anjum. Om 15.30 uur staat de volgende finale waar een team van Gorecht bij betrokken is op het programma. De onder zeventien speelt tegen Zuidwolde. Een uur later treffen de meiden tot negentien jaar Alcides uit Meppel als tegenstander. Er worden tijdens de finaledag op de velden van VV Emmen 5.000 bezoekers verwacht.