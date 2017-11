Donar weet wat het Europees moet doen; twee keer winnen luidt de opdracht

Om de tweede groepsfase in de FIBA Europe Cup te bereiken moet Donar de twee nog resterende huiswedstrijden winnen. Woensdagavond te beginnen tegen Bosna uit Sarajevo. Op 6 december zijn de Giants uit Antwerpen de laatste tegenstander in deze fase van de Europese strijd.

De uitwedstrijd eindigde in een royale 72-43 overwinning. De formatie uit Bosnië verloor tot nu toe alle wedstrijden ruimschoots, maar maakte het de Antwerp Giants vorige week verrassend lastig. De Giants wonnen met slechts 84-77. Positief is dat Jason Dourisseau weer van de partij is. De ervaren speler had te kampen met een keelontsteking, waardoor hij vorige week de uitwedstrijd tegen Le Portel in Frankrijk niet kon spelen. Op basis van de krachtsverhoudingen moet van Bosna gewonnen kunnen worden. Dan wacht alleen nog de clash met de Belgen, waar de uitwedstrijd op 1 november met het kleinst mogelijke verschil van slechts één punt verloren werd; 78-77. De wedstrijd in MartiniPlaza begint om 19.30 uur.