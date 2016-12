Donar verrast met Europese zege; Benfica in Portugal met 94-82 verslagen

In sporthal Pavilhao Fidelidade waar bijna 2.500 toeschouwers kunnen zitten, zaten amper 200 fans. Dat deerde de spelers van Donar niet. Van begin af aan hadden de gasten het initiatief in de wedstrijd. Onder leiding van Chase Fieler en Drago Pasalic speelde de ploeg van coach Erik Braal een hele volwassen wedstrijd. Braal had vooraf al een inschatting gemaakt dat Benfica de zwakste ploeg in de groep zou zijn en dat hier kansen lagen. Team Donar ging hier op de juiste wijze mee om. En dan te bedenken dat Benfica een topclub in Portugal is met 26 landstitels en 21 nationale bekers in de prijzenkast. Op het parket in Lissabon bleek daar weinig van.



Direct na de pauze kwam de thuisploeg nog terug tot een achterstand van 5 punten, maar verder kwam het niet. Sterker nog de voorsprong groeide daarna zienderogen naar meer dan 20 punten. Na het derde kwart stond een score van 51-72 op het scorebord. Op dat moment was de wedstrijd al lang gespeeld. Benfica verkleinde de achterstand nog wel, maar Donar hield de controle in de slotfase en zegevierde. De selectie heeft nu een week vrij om op 29 december de voorbereiding op de derde tegenstander in Groep P, Lukoil Academic uit Sofia. Chase Fieler was topscorer met 22 punten. Drago Pasalic noteerde een puntje minder.