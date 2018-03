Donar schittert Europees opnieuw; door 103-76 zege op Cluj kwartfinale binnen bereik

Beide ploegen hadden elkaar in de poulefase al getroffen. De uitwedstrijd werd met 77-73 gewonnen en in Groningen eindigde het in 92-72. Die laatste wedstrijd had de ploeg van coach Erik Braal ongetwijfeld vertrouwen gegeven op een goede afloop en dat bleek terecht. Donar begon notabene met een 10-3 achterstand, maar dat verschil werd snel weggepoetst. In het tweede kwart kreeg de thuisploeg meer grip op de defensie van de Roemenen, waardoor reeds een klein gaatje geslagen kon worden, getuige de 46-34 ruststand.



Het definitieve verschil werd in het derde bedrijf gemaakt. Donar bleef in een hoog tempo spelen en wervelde door een kolkend Plaza gesteund door 4.350 fans. Teddy Gibson was in deze fase belangrijk met drie driepunters. Gevolg van de Groningse dadendrang was een 79-55 tussenscore met nog tien minuten te gaan. Een heerlijk kwart voor spelers en staf. De wedstrijd was gespeeld en de sfeer was uitmuntend. De maximale voorsprong bedroeg bij 91-61 maar liefst dertig punten. Dat het uiteindelijk 103-76 werd mocht de pret niet drukken.



Brandyn Curry onderstreepte zijn uitstekende wedstrijd met 26 punten. Hij was daarmee topscorer. Evan Bruinsma, Drago Pascalic en Gipson noteerden alle drie 16 punten. De return is woensdag 14 maart in Roemenië en lijkt op voorhand een formaliteit. De weg naar nieuwe Europese Donar historie ligt meer dan open.