Donar op drempel van titelprolongatie; na overtuigende 76-48 zege in Zwolle

Met de zege wiste de ploeg van coach Erik Braal de rare thuisnederlaag van afgelopen donderdag ruimschoots uit. Toch ging het niet vanzelf. In de eerste twee kwarten lag de intensiteit hoog, was er veel strijd en geloofden beide teams in een goede afloop. In die fase toonde Zwolle waar het toe in staat is. Kwaliteiten om de competitie met Donar aan te kunnen, waarbij het de vraag is hoe lang ze het vol kunnen houden? In finale 4 zakte de thuisploeg als een pudding in elkaar na de pauze. Dat had ook met de kracht van de tegenstander te maken. Donar had wat goed te maken en liet dat vanaf seconde één zien. De spelers onder leiding van aanvoerder Jason Dourisseau zaten er bovenop en hadden de wil om te winnen.



Totaal anders dan dinsdag. Het was prettig om naar Donar te kijken in het derde kwart schoot Donar goed uit de startblokken. Dourisseau trok de stand met een driepunter gelijk; 35-35. Even later was het Drago Pasalic die een kleine voorsprong op het bord zette; 40-39. Dat was na ruim twee minuten het keerpunt in de wedstrijd. Vanaf dat moment deelden de gasten de lakens uit. Halverwege was het al 49-41 en een benutte vrije worp van Andrew Smith betekende een verschil van tien; 51-41. Met Smith is misschien wel de man van de wedstrijd genoemd. Pasalic kwam vrij snel in foutenlast, waardoor de Amerikaan meer speeltijd kreeg dan normaal. Hij was zeer actief, blokte schoten af en zorgde voor positieve oorlog onder het bord.



De defensie liet amper nog een muis door en de weg naar de zege van Donar is wel verklaard. Het derde kwart kende een stand van 26-11 en het vierde kwart eindigde in 20-4. De Groningers stonden in de tweede helft slechts vijftien punten toe. Hetgeen extreem weinig is. De laatste score kwam op naam van Pasalic; 76-48. De honderden meegereisde fans gingen uit hun dak en lieten de spelers in het Landstede Sportcentrum bijna het gevoel van een thuiswedstrijd geven. Lance Jeter en Dourisseau waren de topscorers met 18 punten. Smith onderstreepte zijn prima optreden met 10 rebounds. Een andere conclusie is ook dat het, de vierde wedstrijd in ogenschouw nemend, een raadsel blijft hoe Donar donderdag in de derde finale met 79-74 verloor. Gevolg is dat Donar niet zondag, maar normaal gesproken donderdag de titel prolongeert.