Donar naar halve bekerfinale; ook tweede kwartfinale tegen Leiden gewonnen

De basketballers van Donar hebben zich geplaatst voor de halve finale van de basketbalbeker. Na de verpletterende 80-49 zege in de eerste kwartfinale afgelopen dinsdagavond in MartiniPlaza zegevierden de Groningers donderdagavond ook in de return in de Vijf Meihal in Leiden. Deze keer met 68-59. In de halve finale is Aris Leeuwarden of Apollo Amsterdam de tegenstander.

De ploeg van coach Erik Braal zat met de overwinning van met dan dertig punten al op rozen en de return was op voorhand verworden tot een formaliteit. Het leek er in het begin op dat de spelers van Donar dat iets te nadrukkelijk opnamen. Zo hadden de gasten alleen al in de eerste helft dertien keer balverlies. Na de eerste tien minuten stond Donar dan ook met 20-11 achter. En in het tweede kwart ging het nog niet veel beter getuige de 36-24 achterstand bij rust. Na de pauze werd orde op zaken gesteld. Met name aanvallend vielen de schoten beter. In de eerste twee kwarten was het raak schieten onder de maat. In het derde kwart, waren het onder andere scores van Tjoe de Paula en Jason Dourisseau die de achterstand verkleinden; 46-43.



Op dat moment was al lang duidelijk dat Donar de tweestrijd ruimschoots in haar voordeel ging beslissen. In de laatste tien minuten was het voor Donar erop en er over. Via 48-48 ging de score naar een voorsprong van tien punten voor Donar; 64-54. Het werd uiteindelijk een zwaarbevochten zege, maar een verschil van veertig punten over twee wedstrijden laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Jason Dourisseau en Chase Fieler waren topscorer met 12 punten. Komende zondag speelt Donar voor de competitie om 14.00 uur in MartiniPlaza tegen Den Bosch.