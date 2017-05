Donar naar finale play-offs; na 72-68 zege in vierde duel tegen Den Bosch

Donar gaat op voor titelprolongatie. In Den Bosch werd dinsdagavond ook de vierde wedstrijd in de best-of-seven serie tegen New Heroes Basketball gewonnen. Het werd 72-68 tegen Den Bosch. Donar kan zich nu in alle rust voorbereiden op de finale, die op zaterdag 13 mei begint.

Het was misschien wel de moeilijkste zege in de reeks van vier. Na een goed begin kreeg de thuisploeg in het tweede kwart de overhand. Getuige een 34-31 ruststand in het voordeel van Den Bosch. In het derde kwart, met onder andere tien punten op rij voor Donar, bracht de ommekeer. Na het derde kwart stonden de Groningers met 54-42 voor. Den Bosch streed vervolgens nog wel voor de allerlaatste kans. Het verschil werd wel kleiner, maar de zege kwam niet meer in gevaar. Jason Dourisseau was topscorer met 21 punten. Lance Jeter tekende voor 20 punten.