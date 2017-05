Donar heeft matchpoint uit handen; in slotfase voorsprong van tien punten weggegeven

Zonder groots te spelen had Donar na donderdagavond in de finale om het landskampioenschap met 3-0 voor moeten staan in de best-of-seven serie tegen Landstede Basketbal uit Zwolle. Het staat echter 2-1, omdat Donar de derde wedstrijd met 79-74 verloren heeft. In de laatste drie minuten ging de score van een voorsprong van 72-62 naar de fatale eindstand. Er is nog niks aan de hand. Donar staat met 2-1 voor, maar merkwaardig was het wel.

Zeker kijkend naar de eerste twee wedstrijden waarin de ploeg van coach Erik Braal heer en meester was. Op dinsdagavond werd in Zwolle notabene de grootste zege ooit geboekt in een finalewedstrijd van de play-offs om de landstitel. Nu leek het wel of de spelers stroop onder de schoenen hadden. Het ontbrak aan energie en passie om te willen winnen. Donar gaf steeds net voldoende gas om de regie te houden, maar in de laatste drie minuten ontglipte het de thuisploeg volledig. De voorsprong was comfortabel, 72-62, en niets leek het matchpoint in de weg te staan. Het was weliswaar een duel zonder franje, maar het resultaat zou voldoende zijn om het zondag in Zwolle af te maken.



Vervolgens produceerde Donar in het restant van de wedstrijd nog maar één score. Jason Dourisseau maakte 74-78, maar toen was het leed al geleden. Een 17-2 run in de laatste drie minuten was het verdict. Er gingen al stemmen op dat Donar het expres had laten lopen om op die manier op Hemelvaartsmiddag kampioen te kunnen worden. Het valt niet te bewijzen, maar feit is wel dat de spelers apathisch oogden in de slotfase en de gasten maakten daar dankbaar gebruik van. Die streden voor hun allerlaatste kans en grepen deze optie met alles wat ze in zich hadden aan. Zwolle pakte veertig rebounds, tegenover Donar maar 22. Een veelzeggende statistiek.

Als de hypothese klopt dan gaat Donar het zondagmiddag in de vierde wedstrijd ruimschoots goedmaken. Om het vervolgens niet verder aan te laten branden. Chase Fieler was topscorer met 18 punten. Jason Dourisseau noteerde 14 punten.