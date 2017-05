Donar heeft de titel binnen; kroon op beste seizoen ooit

De finale op zich was voor de neutrale basketballiefhebber niet om aan te zien. Van spanning was nauwelijks sprake. Donar was vele klassen beter dan Zwolle. Dat de Groningers de derde wedstrijd in de serie in eigen huis met 79-74 verloren blijft een raadsel. Ook in de beslissende wedstrijd was duidelijk dat er voor de gasten geen ontkomen aan was. Na een voorzichtig eerste kwart was het verschil na dertig seconden in het tweede kwart al twaalf punten; 26-14. Die marge bleef tot de pauze in stand, maar na het derde kwart stond het 63-39. In die fase maakte Donar zestien punten op rij zonder dat Zwolle ook maar iets tegen kon doen.



Op dat moment namen de fans al een voorschot op het feestje, maar de wedstrijd moest nog uitgespeeld worden. De voorsprong was zo groot dat coach Braal zijn dragende spelers als Chase Fieler, Drago Pasalic en Lance Jeter een publiekswissel kon geven. Na het laatste fluitsignaal barste het feest los. De kracht van Donar dit seizoen was het teamspel. Niemand speelde voor eigen eer en glorie. Dat kwam het spel ten goede en was het vaak een genot om naar de nieuwe landskampioen te kijken. Het is de vraag of het team bij elkaar blijft. De kans dat Chase Fieler blijft lijkt heel klein. Met zijn kwaliteiten kan hij ongetwijfeld naar een financieel beter niveau.



Jeter onderstreepte zijn belangrijke rol nog maar eens door met 22 punten topscorer te worden. Fieler maakte 21 punten. Donar wacht vrijdagavond om 20.30 uur een huldiging op de Grote Markt.