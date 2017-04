Donar deelt mokerslag uit in play-offs; Den Bosch in Maaspoort met 96-60 verslagen

In de halve finale van de play-offs om de landstitel staat Donar met 2-0 voor. Dankzij een verpletterende 96-60 overwinning dinsdagavond in Brabant op New Heroes Den Bosch sloeg de regerend landskampioen in de best-of-seven serie een hele belangrijke slag. Het teambasketbal van de Groningers gaf als zo vaak dit seizoen de doorslag. Na een 40-30 voorsprong bij rust maakte Donar na de pauze gehakt van Den Bosch.

In her eerste kwart leek het er nog op dat het een gewone play-off wedstrijd zou worden met veel spanning. Het verschil was na de eerste tien minuten nog maar één punt in het voordeel van Donar; 18-17. Daarna nam Donar snel het initiatief. Tegen de rust leek Den Bosch nog een keer terug te komen, maar prima driepunters van Sean Cunningham en Lance Jeter brachten weer afstand. Halverwege stond het 40-30 voor de ploeg van coach Erik Braal. Vervolgens kwam en in de tweede helft nog een verschil van 26 punten bij. Keurig verdeelt over het derde en vierde kwart.



Na de pauze was geen sprake meer van een wedstrijd. De thuisploeg grossierde in fouten en Donar onder leiding van Jeter hield de focus en speelde als team een prima wedstrijd. Getuige het feit dat maar liefst acht spelers in de dubbele cijfers terecht kwamen. Lance Jeter was topscorer met 19 punten. Sean Cunningham noteerde 14 punten. Zaterdag staat in MartiniPlaza de derde wedstrijd in de halve finale op het programma. Normaal gesproken staat Donar dan met 3-0 voor en is de weg naar de finale geëffend.