Den Hertog tweede in Haaksbergen; Post valt bij primeur op natuurijs

In de eerste marathon op natuurijs van deze winter is Sjoerd den Hertog uit Groningen woensdagavond tweede geworden. Op het zware ijs in Haaksbergen moest hij Simon Schouten uit Andijk in de eindsprint voor laten gaan. Robert Post uit de Stad was één van de aanstichters van de kopgroep, maar hij ging onderuit en verliet teleurgesteld de wedstrijd. Schouten won vorig jaar ook de eerste marathon op natuurijs, destijds in Noordlaren.

De omstandigheden waren verre van eenvoudig. Een harde wind maakte het snijdend koud en het ijs kende vele kleine scheuren, waardoor veel rijders onderuit gingen. De kopgroep ontstond halverwege de wedstrijd over honderd ronden. Post was de regisseur samen met onder andere Jorrit Bergsma. Na de bocht raakte Post door de wind in onbalans, hij haakte zichzelf, viel en schakelde zichzelf uit. Dat was meer dan jammer, omdat de nummer drie van het algemeen klassement in de KPN Marathon Cup gebrand was op een goed resultaat. Er bleven elf koplopers over.



Na het afsprinten van het peloton ging de kopgroep nog tien rondes verder. De rivalen Garry Hekman en Arjan Stroetinga keken teveel naar elkaar en verloren de aansluiting met de koplopers. Dat gold ook voor Bergsma, de zilveren medaillewinnaar van Pyeongchang gaf zoveel energie dat hij zichzelf tekort deed in de finale. De overgebleven koplopers gingen ervoor sprinten. Den Hertog leek binnendoor te kunnen in de laatste bocht om gunstig uit te komen, maar Schouten had rake klappen op het ijs en snelde naar de winst. Bob de Vries uit Haule eindigde als derde. Bij de vrouwen ging de winst verrassend naar Manon Kamminga uit Heerenveen. Het peloton strijkt donderdagavond neer in Arnhem. Vrijdag is Noordlaren aan de beurt.