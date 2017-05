De drie Groninger musketiers van start in Giro; Mollema, Slagter en Keizer beginnen met verschillende ambities

De dag die Bauke Mollema al een tijd omcirkeld in zijn agenda heeft staan is aangebroken. De Ronde van Italië begint vrijdag op het eiland Sardinië. Mollema start met de ambitie om te winnen. Zijn hele seizoen is er op afgestemd. In de eerste grote ronde van het jaar wil en moet hij goed zijn. De klimmer van Trek Segafredo start in de Giro, omdat de aangetrokken Alberto Contador de kopman is in de Tour de France. Tom-Jelte Slagter uit Slochteren en Martijn Keizer uit Muntendam zijn ook van de partij.

Slagter rijdt voor zijn team Canondale-Drapac in dienst van de twee kopmannen Davide Formolo en Pierre Roland. Daarnaast hoopt hij als rittenkaper aan de slag te kunnen. Slagter heeft aangegeven graag een rit te willen winnen. Er zijn diverse etappes met heuvelachtige finales. Op voorhand het ideale terrein voor de kleine renner. Voor Keizer is de opdracht ook duidelijk. Kopman Steven Kruiswijk van Team LottoNL Jumbo.nl zoveel mogelijk helpen. Kruiswijk stond vorig jaar op de drempel om de Giro te winnen, maar een valpartij in een afdaling op de voorlaatste dag zorgde voor een dramatisch einde. Ook toen was Keizer degene die Kruiswijk als knecht het meeste bijstond.



Het is de honderdste editie van de Ronde van Italië en deze versie kenmerkt zich heel veel klimwerk. Nog niet op de eerste dag. De eerste rit op Sardinië eindigt waarschijnlijk in een massasprint. Dinsdag in de vierde etappe moet vulkaan de Etna beklommen worden en dan kan het eerste vuurwerk van de klassementsrenners verwacht worden. Door de kenners wordt Nairo Quintana als de grote favoriet gezien. Mollema moet dan ook van goede huize komen om de Colombiaan de maat te kunnen nemen. Zeker ook, omdat de ploeg van Mollema niet al te sterk lijkt te zijn. Het zwaartepunt ligt in de laatste week. Vanaf zaterdag 20 mei tot en met vrijdag 26 mei is het iedere dag klimmen, klimmen en nog eens klimmen.



Mollema en Keizer hebben zich op Tenerife voorbereid. Op El Teide op 3.700 meter hoogte werkten beiden een hoogtestage van drie weken af. Mollema ging aan het begin van de week nog even naar huis in Monaco om daarna direct door te reizen naar Italië. Het enige waar de kopman zich wat zorgen over maakt is het gebrek aan koersritme. Op 26 maart was zijn laatste koersdag. Toen stapte hij vroegtijdig uit in de Ronde van Catalonië. De komende dagen zal snel blijken of de periode zonder wedstrijdkilometers niet te lang is geweest.