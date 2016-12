Dai Dai Ntab Nederlands kampioen; schaatser slaat toe op 500 meter

Schaatser Dai Dai Ntab is woensdag voor het eerst in zijn loopbaan Nederlands afstandskampioen geworden op de 500 meter. De Groninger realiseerde op het ijs van het vernieuwde Thialf in Heerenveen een tijd van 34.80 seconden en was driehonderdste seconde sneller dan ploeggenoot Ronald Mulder. Jan Smeekens snelde in 34.91 seconden naar het brons.

Het was niet zo dat de 22-jarige Ntab vriend en vijand verraste, hij had immers begin deze maand ook zijn eerste wereldbekerwedstrijd over 500 meter gewonnen, maar toch zullen weinigen er rekening mee gehouden hebben dat Ntab alle sprinters af zou troeven. Met dit kampioenschap heeft de goedlachse sprinter zich definitief gemeld bij de vaderlandse sprint elite. Ntab liet na afloop weten de dagen voorafgaand aan de wedstrijd niet te genieten zijn geweest. Hij was bezig geweest om zich af te sluiten voor alles en iedereen. Puur om zich volledig te focussen op de 500 meter die hij graag snel wilde rijden. Ondanks een valse start was Ntab perfect weg en via 9.63 na de eerste 100 meter flitste de schaatser van Team Plantina naar het goud.