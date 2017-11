Champions League avontuur Lycurgus voorbij; return bij Maaseik met 3-0 verloren

Abiant Lycurgus is voor het tweede jaar op rij in de derde voorronde van de Champions League uitgeschakeld door Noliko Maaseik. Na de 3-1 nederlaag afgelopen woensdag in het Alfa-college Sportcentrum volgde zondag in Maaseik een 3-0 (25-21, 25-17 en 25-23) verlies. Het Europese avontuur krijgt in december wel een vervolg. Het Duitse SDW Powersvolley Duren is de volgende tegenstander, maar dan in de strijd om de CEV-cup.

Voor 1.400 toeschouwers in de Steengoed Arena was Abiant Lycurgus op de beslissende momenten niet scherp genoeg en uiteindelijk ook niet goed genoeg om het de Belgen echt lastig te maken. In de cruciale eerste twee sets, was de thuisploeg op de beslissende momenten doortastender en sloeg daardoor genadeloos toe. Abiant Lycurgus had met 3-0 of 3-1 moeten winnen om een Golden set af te dwingen.





Diagonaal Jolan Cox bleek net als tijdens de thuiswedstrijd een grote plaaggeest. Hij scoorde op belangrijke momenten in de eerste set de nodige punten. Totaal acht in die fase. Bij 23-20 was het over en uit. Jelte Maan tekende voor het eerste setpoint en toen Van Schie in een driemansblok sloeg was de uitschakeling bijna daar.

De volgende drie sets moesten gewonnen worden om nog een kans levend te houden en juist in die set verdween de focus helemaal. Na 12-12 ging het mis. Eerst produceerde Cox twee aces en daarna stapelden de eigen fouten zich op. Het stond in no-time 20-15. Het inbrengen van Trifon Lapkov en Dennis Borst veranderde daar niet veel aan. Het was wederom Maan die het setpoint op het bord bracht, waarna een geblokkeerde aanval van Van de Kamp de rest deed. Uitschakeling in de Champions League was een feit.

In set drie behoorde winst lange tijd tot de mogelijkheden en leek met een iets minder slecht gevoel afscheid nemen realistisch, maar net als afgelopen woensdag lukte het niet om een voorsprong van vier punten over de streep te trekken. Toen Lapkov 19-15 scoorde gloorde er hoop om een set te pakken, maar het liep fout. Sabaté maakte nog wel 23-21, maar vervolgens scoorde Maaseik vier punten op rij. Exemplarisch voor het beeld wat blijft hangen na de tweestrijd. Maaseik stond er op de beslissende momenten, daar waar de ploeg van coach Arjan Taaij wegzakte wanneer het moest en kon gebeuren.