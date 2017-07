Bryan Linssen tekent bij Vitesse; aanvaller vertrekt na twee jaar bij FC Groningen

Het leek er in het weekend al op en maandag was het zeker. Bryan Linssen vertrekt bij FC Groningen. De aanvaller tekent voor drie jaar in Arnhem bij Vitesse. Linssen had nog een doorlopend contract van één jaar en was niet van plan om een nieuwe aanbieding te ondertekenen. Om die reden was het voor FC Groningen interessant om de Limburger te verkopen. Nu ontvangt de club een transfersom.

Linssen scoorde in zeventig duels zestien keer, waarvan tien keer in de laatste elf wedstrijden. Toch kon Linssen in twee jaar tijd niet altijd overtuigen en was de reservebank ook wel eens zijn plek. De 26-jarige Linssen reageert op de site van FC Groningen. 'Ik was niet voornemens mijn nog één jaar doorlopende overeenkomst met FC Groningen te verlengen. Dan is het logisch dat de club aan een transfer denkt, aangezien ik anders volgend jaar transfervrij de deur uit zou lopen. Het is wel een bizar toeval dat ik nu opnieuw de overstap maak naar de bekerwinnaar en dus wedstrijden om de Johan Cruijff Schaal en de groepsfase van de Europa League mag gaan spelen, net als twee jaar terug toen ik van Heracles Almelo naar bekerwinnaar FC Groningen kwam.'



Manager technische zaken Peter Jeltema over de transfer.'Bryan Linssen had een nog één jaar doorlopend contract bij ons. Een verlenging daarvan zat er voor beide partijen niet in. Bij ons bestond dan ook de wens om mee te werken aan een transfer bij een goede bieding. Die kwam er van Vitesse. We zijn in onderhandeling gegaan en dat leidde snel tot deze uitkomst.' FC Groningen gaat op zoek naar een vervanger.