Brandyn Curry zesde speler Donar; opvolger van Lance Jeter

Donar heeft een belangrijke slag geslagen op de transfermarkt. De Amerikaan Brandyn Curry speelt het komende seizoen in Groningen. Hij is de opvolger van 'Generaal' Lance Jeter. Vorige week werd duidelijk dat één van de smaakmakers van het afgelopen seizoen zijn toekomst elders een kans wil geven. De 26-jarige Curry heeft een verleden in Nederland. In 2015 werd hij met Den Bosch kampioen en uitgeroepen tot meest waardevolle speler (MVP) van de play-offs.

In die bewuste play-off serie was Donar de tegenstander. Curry is afkomstig van de bekende Harvard University gevestigd in de stad Cambridge in de staat Massachusetts. In het seizoen 2015-2016 speelde hij in Duitsland bij Bremerhaven. Afgelopen seizoen speelde hij in Slovenië bij Helios Suns. Daar deed Curry ook ervaring op in de Champions League. Het Europese toernooi waar de ploeg van coach Erik Braal zich ook voor ingeschreven heeft. Curry is de zesde speler die voor volgend seizoen vastligt. Ook Drago Pasalic, Sean Cunningham, Jason Dourisseau, Arvin Slagter en Aron Royé maken deel uit van de nieuwe selectie. Waar Jeter gaat spelen is nog niet bekend.