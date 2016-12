Belangstelling voor Albert Rusnak van FC Groningen; het Amerikaanse Real Salt Lake heeft al bod gedaan

Er is concrete belangstelling voor aanvaller Albert Rusnak van FC Groningen. Dat melden diverse media. Het Amerikaanse Real Salt Lake heeft haar ogen laten vallen op de Slowaakse speler. De club uitkomend in de Major League Soccer heeft ook al een bod uitgebracht. FC Groningen wil in de korte winterstop graag van een aantal spelers af. Rusnak staat niet op dat lijstje.

Groningen haalde Rusnak twee jaar geleden in de winterstop weg bij SC Cambuur. Hij maakte toen in de eerste seizoenshelft grote indruk bij de club uit Leeuwarden. Dat niveau heeft de kleine aanvaller zelden gehaald, wel maakte hij in de bekerfinale op 3 mei 2015 de twee doelpunten waardoor FC Groningen voor het eerst in de historie de KNVB-beker won. Spelers waar Groningen graag vanaf wil zijn onder andere Danny Hoesen, Hedwiges Maduro en Martijn van der Laan. Voor hen is nog geen concrete belangstelling. Het zou dus zomaar kunnen dat begin 2017 de kassa gaat rinkelen. Rusnak heeft nog een contract tot medio 2018. Hij speelde tot nu toe 62 officiële wedstrijden voor FC Groningen waarin hij 9 keer scoorde.