Assistent coach Mekel van Donar vertrekt; Peter Miller is de opvolger

Direct na het prolongeren van de landstitel in mei deed Mekel pittige uitspraken in het Dagblad van het Noorden over zijn slechte relatie met coach Braal. Het lijkt erop dat deze openhartigheid hem noodlottig is geworden. Mekel zou namelijk verder gaan als coach van het onder 24 team, maar ook dat zit er niet in. Braal en Mekel zouden elkaar dan ook weer tegenkomen. Zowel in Donar kringen als Mekel willen niet reageren op de situatie.



Met GasTerra Flames en Donar is Mekel kampioen geworden in 2014, 2016 en 2017, won hij de beker in 2014, 2015 en 2017, en was ook betrokken bij de Supercup zeges in 2014 en 2016. Opvolger Miller was van onder andere van 2008 tot 2011 coach van Aris Leeuwarden. Het Duitse Chemnitz 99'ers was zijn laatste werkgever. Daar vertrok hij in maart 2016. Miller wordt niet alleen assistent, maar ook hoofdtrainer van het Regionaal Talenten Centrum (RTC) en coach van het onder 24 team. Naast Mekel vertrekt ook Anne van Dijk, die het RTC aanstuurde.