Arvin Slagter verliest WK-kwalificatieduel met Oranje; 82-78 nederlaag in Kroatië

Het Nederlands basketbalteam met Arvin Slagter van Donar in de gelederen heeft maandagavond in Kroatië de WK-kwalificatiewedstrijd met 82-78 verloren. In Zadar stond Oranje al met 40-26 achter. Nederland staat vierde en laatste in groep D met 5 punten uit 4 wedstrijden. De beste drie plaatsen zich voor de volgende ronde.