Aron Royé keert terug bij Donar; guard na zes jaar weer naar Groningen

Royé maakte deel uit van het team dat in 2010 onder leiding van coach Marco van der Berg toen voor de derde keer in de historie kampioen van Nederland werd. In 2011 vertrok de 1.84 meter lange speler naar Amsterdam waar hij, behoudens een half jaartje Den Helder, tot en met het afgelopen seizoen gespeeld heeft. Op de site van Donar laat een blije Royé het volgende optekenen. 'Ik heb eerder al een geweldige tijd in Groningen gehad met fantastisch publiek en een mooie sfeer bij de wedstrijden. Dat heb ik echt gemist.Ik heb er erg veel zin in om voor Donar te gaan spelen. In een ervaren team met hoge ambities, in de competitie en natuurlijk in Europees verband. Succes hebben en prijzen winnen, waar kan je dat beter doen dan bij Donar.' Afgelopen seizoen was Royé goed voor gemiddeld 15 punten per wedstrijd.