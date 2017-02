Alleen Donar wint; FC Groningen en Lycurgus onderuit

FC Groningen verloor zaterdagavond kansloos in De Kuip in Rotterdam. Koploper Feyenoord was met 2-0 te sterk. Jens Toornstra maakte beide doelpunten. De FC staat nog altijd negende in de Eredivisie met 26 punten uit 22 wedstrijden. In de basketbalcompetitie won koploper Donar in Leeuwarden met 84-74 van Aris. Abiant Lycurgus is koploper af. De Groningers verloren in eigen hal met 3-1 van de nummer twee Draisma Dynamo uit Apeldoorn.

FC Groningen kreeg in de wedstrijd twee kansen. Na acht minuten vond Mimoun Mahi doelman Brad Jones op zijn weg en na ruim een half uur had Ruben Jenssen moeten scoren, maar de Noor schoof de bal naast een leeg doel. Een paar minuten later was het aan de andere kant raak. Daarmee was de wedstrijd ook direct gespeeld. De ploeg van trainer Ernest Faber kon geen vuist maken en speelde te verdedigend om het de soepel draaiende koploper lastig te maken. Zeker na de pauze was de wedstrijd zeer eenzijdig. Komende zondag mag FC Groningen weer de bus in naar Rotterdam. Dan is Sparta op Het Kasteel de opponent.



Donar blijft aan de winnende hand. Al was het zaterdag op Het Kalverdijkje in Leeuwarden een beetje stroefjes. Halverwege was de marge zeven punten; 42-35. Het leek erop dat de ploeg van coach Erik Braal in het derde kwart snel afstand zou nemen, maar na 54-41 bleek Aris in staat om nog een keer aan te haken. De voorsprong bleek groot genoeg om niet in de problemen te komen. Iets wat achtervolger Landstede Basketbal wel overkwam. De Zwollenaren verloren van laagvlieger Weert. Donar heeft na negentien wedstrijden 36 punten, tien meer dan de nummers twee en drie Zorg en Zekerheid Leiden en Landstede. Drago Pasalic was topscorer met 24 punten. Chase Fieler noteerde 16 punten en de Amerikaan pakte 13 rebounds.

Het is Lycurgus zaterdagavond niet gelukt om de koppositie te verstevigen. In een vol Alfa-college Sportcentrum verloor de thuisploeg de topper tegen nummer twee Draisma Dynamo met 3-1 (25-21, 22-25, 26-28 en 24-26). De formatie uit Apeldoorn is nu de nieuwe koploper. Lycurgus staat tweede met 44 punten uit 16 wedstrijden. Een punt minder dan Dynamo, maar wel een wedstrijd minder gespeeld. Behalve de eerste set lukte het de Groningers niet om in cruciale fases, terwijl de kansen er wel waren, door te drukken. De gasten profiteerden daarvan en sloegen hun slag.