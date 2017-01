55e Indoor Groningen in volle gang; zaterdagavond de Grote Prijs

De 55e editie van het Internationaal Indoor Concours Hippique Groningen is in volle gang. Het langst durende paardensport evenement begon op zaterdag 17 december en eindigt aanstaande zaterdag. Met de Grote Prijs als hoogtepunt. Alle aspecten van de paardensport komen aan de orde. Zo staan op dinsdag de hengsten centraal, is woensdag de dag van de dressuurpaarden en wordt vanaf donderdag internationaal gesprongen. Ruiters en amazones uit vele landen komen naar de indoorhallen bij Van der Valk in Zuidbroek.

Voor veel internationale ruiters is het een zeer geschikt evenement om jonge paarden een keer goed te testen. De bodem in Zuidbroek is altijd goed, de sfeer is prachtig en de jonge paarden krijgen parcoursen voorgeschoteld die heel geschikt zijn. Jur Vrieling uit Holwierde staat traditioneel ook aan de start en hij wil de Grote Prijs eindelijk wel weer eens winnen. Vrieling won drie keer, 1990, 1994 en 2005. Mocht Vrieling voor de vierde keer weten te winnen dan is hij alleen recordhouder. Het zal voor Vrieling ook de eerste keer zijn dat hij zich na net drama in Rio weer laat zien voor eigen publiek. In totaal staan er vanaf donderdag 14 internationale springrubrieken op het programma.