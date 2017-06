35e Wielermeerdaagse Noordenveld-Westerkwartier van start; Rick Smit winnaar in Peize

De 35e Wielermeerdaagse Noordenveld-Westerkwartier is zondag van start gegaan. Het was altijd een zesdaagse, maar sinds vorig jaar worden nog maar vijf dorpen aangedaan; Peize, Nieuw-Roden, Zevenhuizen, Noordhorn en De Wilp. De organisatie weet inmiddels dat de huidige hoofdsponsor Rabobank er na 2018 mee ophoudt. Dat zet de toekomst niet direct op het spel, maar het zou handig zijn als de komende twee edities dusdanig kleurrijk verlopen dat een geldschieter gemakkelijker over de streep getrokken kan worden.