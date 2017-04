Zwemseizoen in aantocht: baden Papiermolen worden weer gevuld

Het kost ongeveer een week om de vijf zwembaden te vullen met water. Op zaterdag 13 mei zal het openluchtbad voor het eerst dit seizoen de deuren openen. Doordeweeks is het zwembad van 07.00 tot 19.00 uur geopend en in het weekend van 10.00 uur tot 19.00 uur.



Flexibele openingstijden

Bij temperaturen van 24 graden of hoger gaat het zwembad 's avonds open tot 20.00 of 21.00 uur afhankelijk van de zonsondergang; hiervoor wordt gekeken naar de 3-daagse voorspelling van weerstation Eelde. Bij hoge temperaturen aan het einde van het seizoen blijft De Papiermolen mogelijk een week langer open.



Over de flexibele openingstijden wordt gecommuniceerd via de website en het Facebookaccount van De Papiermolen.



Voorverkoop abonnementen

Tot vrijdag 12 mei is er de mogelijkheid een extra voordelig zomerabonnement af te sluiten. En mocht het weer deze lente en zomer nu erg tegenvallen, dan kun je met zo'n abonnement ook nog altijd in het overdekte water van Kardinge het Helperbad of De Parrel plonzen.