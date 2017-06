Zwangere vrouwen gezocht voor theatervoorstelling

Groningse vrouwen die zwanger zijn worden uitgenodigd om mee te werken aan een theatervoorstelling. In totaal zijn er vijftien zwangere dames nodig. Theater-ervaring is niet vereist. Het gaat om een voorstelling tijdens Noorderzon.

Het betreft de voorstelling 'Spring' van het Engelse theatergezelschap Quarantine waarvoor Noorderzon Performing Arts Festival Groningen op zoek is naar 15 zwangere vrouwen die mee willen spelen in de voorstelling tijdens de 27e editie van het festival (17-27 augustus 2017).





Om mee te kunnen doen is dus geen theaterervaring nodig: het gezelschap begeleidt je van begin tot eind. Het is geen zwaar traject, maar deelnemers worden wel geacht op bepaalde momenten (altijd in overleg) beschikbaar te zijn. Noorderzon garandeert een geweldige ervaring en de kans om eens in je leven onderdeel te zijn van het hoofdprogramma van Noorderzon en om voor honderden mensen te spelen.

Over de voorstelling Het Engelse gezelschap Quarantine is een graag geziene gast op Noorderzon. In 2010 en 2011 hadden ze grote festivalhits in Groningen met hun uiterst originele voorstellingen en in 2015 presenteerden zij de wereldpremière van Wallflower.





Dit jaar brengen zij twee delen uit hun kwartet Summer. Autumn. Winter. Spring naar Groningen: Winter en Spring. Spring is opgebouwd rond een tekst die bestaat uit 1000 vragen die veranderen van alledaags naar ingewikkeld, van blinde paniek naar blinde hoop, over een leven dat nog geleefd moet worden – de verzonnen toekomst van een ongeboren kind.





Spring is een coproductie van Noorderzon en Grand Theatre en wordt gepresenteerd in het kader van het Europese netwerk NXTSTP.

Voor Spring is Quarantine op zoek naar 15 zwangere vrouwen in verschillende fases van hun zwangerschap. De voorstelling wordt in verschillende landen gespeeld en wordt overal gemaakt met zwangere vrouwen uit de plaats waar de voorstelling plaatsvindt, in dit geval dus Groningen. Het is niet nodig om acteerervaring te hebben en deelnemers hoeven geen tekst uit hun hoofd te leren. Quarantine is vooral geïnteresseerd in de deelnemers zelf en hun toekomstbeeld voor hun kind. Daarom willen ze graag eerst een aantal gesprekken met de deelnemers voeren.

Meedoen





Geïnteresseerden kunnen zich uiterlijk 30 juni aanmelden via de website van Noorderzon, noorderzon.nl. Daar is ook meer informatie te vinden.

Foto's: Noorderzon. Onder: Pierre Borasci