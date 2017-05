Zon? Dit zijn de leukste terrasjes van Groningen!

Nu de eerste zonnestraaltjes tevoorschijn komen, is ‘een terrasje pakken’ misschien wel de nummer één favoriete bezigheid van veel Nederlanders. In Groningen barst het van de gezellige terrasjes. Niet alleen in de stad, maar ook in de provincie is het met mooi weer heerlijk toeven op het terras. Ter inspiratie heeft Marketing Groningen een aantal van de leukste terrasjes voor je op een rij gezet!