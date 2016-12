Zes jaar cel en tbs voor schutter Sumatralaan

De rechtbank veroordeelde D. eerder tot een celstraf van negen jaar zonder tbs-maatregel, omdat de man niet had meegewerkt aan een onderzoek in het Pieter Baan Centrum en er daardoor te weinig bekend was over zijn geestelijke vermogens.



Het Openbaar Ministerie ging daarop in hoger beroep omdat het van mening was dat tbs toch op zijn plaats was. Het gerechtshof heeft D. nu conform de eis van het OM gestraft, zo meldt het Dagblad van het Noorden. Volgens deskundigen was de veroordeelde wel degelijk verminderd toerekeningsvatbaar tijdens zijn daad.



Doodslag

De mannen hadden al langere tijd ruzie omdat Michael D. geregeld met zijn scooter over de stoep reed waar de kinderen van het slachtoffer speelden. D. werd op de bewuste dag aangevallen door Jozef. Hij had nauwelijks tijd om na te denken over het neerschieten van zijn belager en is daarom veroordeeld voor doodslag.