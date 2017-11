Wordt het straks: ‘Tynaarlo Airport Eelde’? (Commentaar)

Wordt Groningen Airport Eelde straks veranderd in ‘Tynaarlo Airport Eelde’? Dat zou best eens kunnen, want het lijkt er op dat de stad Groningen niet bereid is verder te investeren in Groningen Airport Eelde, maar Tynaarlo wel. Evenals Drenthe overigens. Het is opmerkelijk dat Groningen, grootste stad van noord-oost Nederland en ooit de drijvende kracht achter de oprichting van de luchthaven Eelde, nu twijfelt over steun aan een door-ontwikkeling van Eelde.

Overigens is het op zichzelf wel begrijpelijk dat de Groningse gemeenteraad de investeringsplannen van Eelde goed tegen het licht houdt en niet automatisch de portemonnee trekt. En natuurlijk kun je je afvragen of luchthavens wel goed zijn voor het milieu.

Maar daar staat tegenover dat een luchthaven ook een groot economisch belang vertegenwoordigt voor de stad Groningen.

In een ingezonden brief vandaag in het Dagblad van het Noorden schrijven Lambert Zwiers, directeur van werkgeversorganisatie VNO-NCW Noord, Haskia Kramer en Marco de Jong van het GRQ Business Network, en communicatie-adviseur Arjan van de Leur dat er een aantal zeer positieve ontwikkelingen zijn te melden rond Eelde.

Zo vlogen er in 2016 24.500 passagiers op de lijndienst Groningen – Londen, van wie veertig procent afkomstig uit Engeland. Voor de komende tijd wordt een groei verwacht vanuit Londen met tien procent.

De lijndienst naar Gdansk is het meest succesvol van alle lijnvluchten: er werden in 2016 bijna 30.000 passagiers vervoerd naar die Poolse stad. In toenemende mate komen Polen voor een weekend naar Groningen. Zo brachten 1200 Poolse toeristen een bezoek aan een hotel in Groningen.

Ook de lijndienst op Kopenhagen doet het goed. Sinds de opening van die verbinding in september 2016 tot augustus van dit jaar telt de luchthaven 23.000 passagiers. Een kwart daarvan kwam als zakelijk reiziger of toerist naar Groningen. Eelde verwacht zowel voor de lijndienst op Kopenhagen als Gdansk een verdere groei.

Indien de kosten voor overnachtingen, maaltijden en inkopen op 400 euro per persoon worden gesteld, betekent dit nu al een toeristisch economische bestedingsimpuls van zo’n drie miljoen per jaar, stellen de briefschrijver. Volgens het viertal kunnen de zakelijke en toeristische uitgaven in Groningen nog fors verder groeien, wanneer de uitbreidings- en marketingmogelijkheden rondom de luchthaven volop worden benut’.

Groningen Airport Eelde is dus van groot economisch belang voor Groningen. Zeker: je kunt je afvragen of vliegen goed is voor het milieu. Het antwoord op die vraag luidt: ‘nee’. Maar zolang er nog steeds gevlogen wordt – en het is een objectieve constatering dat de luchtvaart als vervoer alleen maar belangrijker wordt in de wereld - is het haast onontkoombaar wanneer er ook bij een grote stad als Groningen een goed geoutilleerde luchthaven is gevestigd. Groningen ligt toch al tamelijk geisoleerd. Bovendien zullen in de toekomst dankzij milieumaatregelen ook vliegtuigen schoner worden.

Zeker is ook dat wanneer er nú een einde zou komen aan Groningen Airport Eelde er in de toekomst niet zoiets zal komen als een herstart. Dan heeft Groningen definitief geen luchthaven meer in haar nabijheid.