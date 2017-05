Woningen ontruimd in Groningen na vondst giftige stof

Drie woningen en twee woonboten aan het Voormalig Klein Poortje in de binnenstad van Groningen zijn zaterdagmorgen ontruimd. Dat gebeurde op last van de politie, nadat er een gevaarlijke stof was aangetroffen. Dat meldt zaterdagmorgen RTV Noord. De bewoners die hun huis moesten verlaten - in totaal 21 – moesten elders worden opgevangen.

Aan de ontruiming van de woningen ging de arrestatie vooraf van een man. Deze werd vanmorgen aangehouden nadat er rond een uur zaterdagmorgen een explosie was geweest op een braakliggend terrein aan de Oude Roodehaansterweg, verderop in de stad. Na die explosie werd de man aangehouden, waarna vervolgens diens huis aan het Voormalig Klein Poortje werd onderzocht. Daar werd toen een gevaarlijk stoffen aangetroffen, waarop de politie besloot dat de buurtbewoners hun huis moesten verlaten.

De explosievenopruimingsdienst (e.o.d.) concludeerde echter dat de stoffen geen direct gevaar vormen voor de omgeving. Volgens RTV Noord mogen de bewoners nog niet terug naar hun woning, pas nadat het onderzoek door de politie in het huis van de verdachte helemaal is afgerond.

(Foto: Wikipedia)