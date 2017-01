Het KNMI heeft voor woensdag code geel afgekondigd in de provincie Groningen in verband met zware windstoten.

Volgens het KNMI is er in het noordelijke kustgebied vanaf halverwege de ochtend kans op zware windstoten met snelheden van 75 tot en met 90 kilometer per uur. Bij buien zijn er zelfs windstoten van 100 kilometer per uur mogelijk.



De windstoten verdwijnen in de loop van de avond, aldus het KNMI.