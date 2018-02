Waterschap neemt maatregelen voor mooie ijsvloer

Waterschap Hunze en Aa’s maakt zich hard voor een mooie ijsvloer. Er is een flinke vorstperiode in aantocht, maar voordat er op kanalen, meren en sloten geschaatst kan worden, moet er wel wat gebeuren.

Hunze en Aa’s heeft komende tijd nauw contact met de ijsverenigingen en andere waterschappen. “Dit om te kijken hoe we kunnen helpen bij het krijgen van een mooie ijsvloer”, aldus het waterschap.



Een eerste stap is inmiddels gezet: de waterstanden in de Groningse kanalen wordt met stuwen, sluizen en gemalen zo nauwkeurig mogelijk geregeld. De gemalen worden niet helemaal uitgezet en ook de waterafvoer gaat gewoon door, aldus het waterschap. Dat is belangrijk, ‘want als het water niet wordt afgevoerd, drukt het de ijsvloer omhoog, waardoor het ijs scheurt’.

Ook heeft Hunze en Aa's bootbezitters opgeroepen om in deze periode niet te varen.



Het gaat komende twee weken ’s nachts flink vriezen. Vooral begin volgende week wordt het ’s nachts koud: de temperaturen kunnen dan dalen tot -12.