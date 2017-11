Waterleiding lek in Helpman; Van Ketwich Verschuurlaan blank

De Van Ketwich Verschuurlaan in Groningen kwam zondagmorgen blank te staan ten gevolge van een lekke hoofdleiding. De lekkage zorgde er ook voor dat er in een deel van de wijk De Wijert geen water uit de kraan kwam. (Foto Jannet Oortwijn, Twitter).

Volgens RTV Noord komt er bij diverse bewoners in de wijk De Wijert sinds vanochtend geen water uit de kraan. Het is niet bekend hoeveel mensen zonder water zitten. Waterbedrijf Groningen bevestigt dat een waterleiding lek is.

Medewerkers van het bedrijf zijn bezig om het lek te lokaliseren. Het Waterbedrijf meldt op haar website: “Omgeving Van Lenneplaan en Van Ketwich Verschuurlaan lekke hoofdleiding.” “Er is op dit moment een storing in de waterlevering. Helaas is de aard, duur en omvang van de storing nog niet bekend”.

(Foto: archief, Waterbedrijf Groningen).