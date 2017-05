Winterjassen en gezelligheid op Bevrijdingsfestival Groningen

Vorig jaar kwamen er verspreid over de dag 125.000 bezoekers, maar het is niet te zeggen of dat er dit jaar weer zoveel zullen zijn.

Het festival is wel groter dan ooit, met een extra podium, achter het paviljoen van Ni Hao langs de vijver.



Tot de gasten die per helicopter worden verwacht behoren De Jeugd van Tegenwoordig, Willie Wartaal, Vjeze Fur, Faberyayo en Bas Bron. Op het hoofdpodium treden ook Tom Odell, Chef Special en de Groningse publiekslieveling Kraantje Pappie op.