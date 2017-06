Vrouw uit Groningen omgekomen bij verkeersongeval in Winsum

De vrouw was met haar auto in de berm gekomen en verloor daarop de macht over het stuur, zo laat de politie zondag wegen.



De auto kwam uiteindelijk op z’n kop in de sloot terecht. Omstanders hebben geprobeerd om de vrouw uit de auto te krijgen. Ook hulpdiensten ter plaatse verleenden eerste hulp, maar dat mocht niet meer baten. De vrouw overleed ter plaatse.



De politie heeft onderzoek gedaan naar de precieze toedracht van het ongeluk.