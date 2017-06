Vliegschool Eelde gaat samenwerken met die van Lelystad

De KLM Flight Academy in Eelde gaat nauw samenwerken met de Martinair-vliegschool in Lelystad. Ook wordt de directeur van Eelde vervangen door die van Lelystad.



John Hayward neemt het roer over van Gert Jan Otto. Hayward, die deze maand is begonnen, moet de samenwerking tussen beide gaan vormgeven.



Hoewel beide vliegscholen een dochteronderneming zijn van KLM, hebben ze wel hun eigen vliegtuigen en instructeurs. Door de krachten te bundelen kunnen ze gebruik maken van elkaars materiaal.



De vliegschool in Eelde kampt met financiële problemen. Een opleiding tot piloot kost zo’n 122.000 euro, maar ABN Amro wil sinds september geen geld meer lenen aan nieuwe studenten. Sinds die tijd heeft de vliegschool dan ook geen nieuwe studenten meer kunnen aannemen, terwijl de begroting daar wel op is afgestemd.



De KLM Flight Academy in Eelde is hofleverancier van KLM en staat goed aangeschreven. Daar waar er een aantal jaren geleden veel te veel piloten waren, staan ze nu te springen om nieuwe piloten.