Vijftien schademeldingen na beving Slochteren

De beving van zaterdag had een kracht van 2,6 op de schaal van Richter. Het epicentrum lag volgens het KNMI in Slochteren maar de beving werd ook gevoeld in onder andere Sappemeer, Noordbroek, Zuidbroek en Schildwolde. Het gaat om de zwaarste beving in lange tijd.