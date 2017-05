Vier pubers aangehouden voor serie geweldszaken in Paddepoel

De Groningse politie heeft vier jongens in de leeftijd van 13 tot 15 jaar aangehouden voor het plegen van een aantal geweldsdelicten in de wijk Paddepoel. De jongens, die volgens de politie deel uitmaken van een overlast veroorzakende jeugdgroep uit de wijk, worden verdacht van de mishandeling van een man, diefstal en bedreiging van een winkelier, bedreiging van een vrouw en baldadigheid.

De tieners konden worden aangehouden nadat ze door agenten waren herkend op camerabeelden van een mishandeling. Ze waren eerder met de politie in aanraking geweest in verband met vergelijkbare feiten.



Het viertal werd vorige week dinsdag en woensdag van huis opgehaald door de politie. Tijdens verhoren bekenden ze hun betrokkenheid bij de genoemde feiten.



In de loop van woensdag en donderdag zijn alle vier de verdachten weer vrijgelaten met een dagvaarding op zak om later voor de rechter te verschijnen.