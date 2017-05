Verzetsman Geert Sterringa postuum benoemd tot ereburger Stad

Geert Sterringa was decennialang onderwijzer op de armenschool in het Groningse Noorderplantsoen. Daarnaast zat hij jarenlang in het landelijke partijbestuur van de Communistische Partij Nederland en zat hij namens die partij in de Groningse Provinciale Staten en later ook in de Groningse gemeenteraad.



In de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog nam Sterringa scherp stelling tegen het opkomende fascisme. Ook ving hij vanaf 1933 gevangenen op die waren ontsnapt uit de concentratiekampen in het Duitse Emsland.



Verzet

Toen de Duitsers in 1940 Nederland bezetten, sloot Sterringa zich aan bij het communistisch verzet. Zo schreef hij onder meer voor ‘Noorderlicht’, de eerste regelmatig verschijnende verzetskrant in Groningen.



In die krant schreef Sterringa na de Februaristaking in 1941 een oproep aan het Nederlandse volk om in opstand te komen tegen de bezetter. Naar aanleiding hiervan werd hij door de Duitsers gearresteerd.



Sterringa overleed op 19 januari 1944 in concentratiekamp Buchenwald.