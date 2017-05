Vernieuwde Universiteitsbibliotheek opent met feestweek

De openingshandeling wordt verricht door de Rector Magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen, prof. dr. Elmer Sterken en de directeur van de Universiteitsbibliotheek, Marjolein Nieboer.



De officiële opening vormt het startsein van een feestweek die duurt tot en met vrijdag 2 juni. Gedurende die week vinden er tal van activiteiten plaats, waaronder lezingen, rondleidingen en een pUBquiz.



Uiteindelijk komt op 2 juni oud-RUG-student Arjen Lubach naar de bibliotheek om de aftrap te verzorgen voor een open dag, waarop ook het grote publiek een kijkje kan nemen in de gerenoveerde bibliotheek.



Renovatie

Volgens de RUG is de UB aangepast aan een nieuwe tijd, waarin steeds minder boeken worden geraadpleegd en wetenschappers hun informatie meer en meer online betrekken.



Ook is met de verbouwing ingespeeld op het veranderende gebruik van de bibliotheek door studenten. Zij zijn de UB in de afgelopen jaren steeds intensiever gaan gebruiken als plek om in stilte te kunnen studeren of om samen te werken.



Het aantal studieplekken is daarom uitgebreid van 1600 naar 2100. Daarnaast zijn er meer technische voorzieningen gekomen, zoals stopcontacten en opladers voor allerlei devices en supersnel draadloos internet.