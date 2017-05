Veel minder verkeersdoden in Groningen

Het aantal verkeersdoden in de provincie Groningen is in 2016 flink gedaald. Uiteindelijk kwamen er vijftien mensen om in het verkeer. In 2015 waren dat er nog 28.

Uit de cijfers van het CBS blijkt dat het gaat om een daling van 46 procent.



De daling is opvallend, omdat het cijfer landelijk gezien juist licht is gestegen van 621 in 2015 naar 629 vorig jaar. Onder automobilisten vielen naar verhouding de meeste slachtoffers (30 procent). 231 inzittenden van personenauto's kwamen vorig jaar om, dit waren 186 bestuurders en 45 passagiers.



Alleen in Flevoland waren er minder doden in het verkeer te betreuren, namelijk elf. In Friesland (33) en in Drenthe (29) vielen wel meer verkeersdoden. In Noord-Brabant kwamen 113 mensen om in het verkeer.